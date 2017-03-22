中国第二艘国产航母 可能2021年完工

（联合早报网讯）中国首艘国产航母大部分结构建造工作已经完成，预计将在今年年内下水。中国军事专家在接受央视采访时则说，未来中国至少需要六艘航母才能满足作战需求，而且航母应向大型化方向发展。

据英国《简氏防卫周刊》报道，中国首艘国产航母在涂完船底防污漆后，下水前已没有太多建造工作需要完成。船底防污漆涂抹工作的完成，通常是船只建造的一个重要节点，意味着这艘船已具备了下水的必要条件。

另据俄罗斯《今日经济通讯社》报道，中国第二艘国产航母将装备蒸汽动力装置，而非核动力装置。中国首艘国产航母将于2017年完工，第二艘或将于2021年完工，而且其排水量将更大，达到8.5万吨。俄罗斯军事专家指出，中国第二艘国产航母将成为中国海军舰队发展中的一环，与前几代相比，它是更复杂且技术含量更高的现代化航母。

俄媒还指出，中国第一艘和第二艘国产航母将前往南中国海，而且中国的造舰计划不会止步。未来，中国打算拥有至少五艘处于战备状态的航母，而且后两艘将更大，在规格和战斗性能上更像美国航母。

中国军事专家尹卓说，中国军队未来在东海、南中国海都须有航母作战编队，而且航母作战编队则至少应是“双航母战斗群”。一般来说，至少需要三艘航母才能维持双航母战斗群。如此算来，中共海军至少需要六艘航母才能满足作战需求。未来中国航母应该向大型化方向发展，须具备强大的资讯化作战能力；同时，航母上一定要配备预警机、专用电子战飞机、固定翼反潜机等飞机，这样整个编队才能构成完整的作战体系。（联合早报网编辑：王纬温）

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