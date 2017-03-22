香港民阵将发起两日游行集会 未向当局作出申请

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行， “民间人权阵线”将于星期六（25日）发起游行，由铜锣湾东角道起步至湾仔会展，隔天即于选举当天，早上会在湾仔会展举行“民众大会”。

民阵召集人区诺轩桌，两日活动均没有向香港警方申请“不反对通知书”，预计有近7000人参与。

据网媒“香港01”今天报道，民阵就特首选举，以“拒绝中共钦点，自己特首自己拣（选）”为主题，将接连两天发起游行集会，包括选举前夕，于25日（周六）下午5时，游行路线为由铜锣湾东角道行至湾仔会展，优先考虑将终点定于金紫荆广场。对于当天游行后会否留守，区诺轩称暂未能透露，将视当晚情况，但知道有团体有相关计划。

而民阵在选举当天，即26日早上9时半，则计划由湾仔家计会行至湾仔会展。区诺轩指，民阵经讨论后，不会阻止选委入场投票，免违反选举条例，但会尊重同场其他人或团体的决定。

他估计，将会有约7000人参与今次的游行示威，是参考去年的反释法游行。他指出，此次两个游行均未向警方申请“不反对通知书”，是为警方于上月举行撑七警“会员大会”一事表态，“为什么警方可以不用申请，民间团体就要？”。但他也称，有与警方保持沟通，因双方就游行终点有分歧。

对于有民主派支持候选人曾俊华， 区诺轩说，这非民阵立场，强调其立场是“反对小圈子选举”。

据报道，民主党也会参与由民阵发起的游行。立法会议员许智峯说：“虽然民主派大致认同lesser evil（两害取其轻），但most evil（最有害）不是林郑，而是小圈子选举”。

社民连立法会议员梁国雄则说：“好希望反对小圈子，反对钦点，而不是反对钦点某个人的市民”都参加民阵游行。他也说：“不在乎估计几多人（参加），（而）在乎于关键时候尽一个责任。”（联合早报网编辑：王纬温）

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