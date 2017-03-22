香港本届政府最大败笔 曾俊华：凡事画下一条线形成对立

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，特首候选人曾俊华接受《众新闻》及《有线新闻》访问时说，自己与现任特首梁振英关系“到了一个点”所以辞职，并指本届政府最大败笔为凡事画下一条线形成对立。

据明报新闻网今天报道，曾俊华在《众新闻》的访问中称，2012年时留任财政司长，是因当时有中央人员鼓励，形容自己“义不容辞”留任。但他也说，“有理由相信”自己并非梁振英的财政司长首选。

曾俊华说，自己并非因参选特首才辞职，而是辞职后才下定决心参选特首。他解释称，2016年底与梁振英不同方面的关系“到了一个点”，认为辞职是最好方法，但不愿透露具体原因。他也指出，当时已完成财政预算案的咨询及分析工作。

另一方面，对于有没有参与占中时施放催泪弹的决定，曾俊华指自己没有参与讨论，不知道决策过程中时任政务司长、本届特首选举另一名参选人林郑月娥有没有参与。

他也坦言，自己有需要为港市民对政府的不信任负上一定程度责任。

曾俊华在《有线新闻》访问中则说，现届政府最大败笔在于每件事都画下一条线，形成对立和斗争。

他认为，如果这条线仍然存在，自己没可能当选。对于一旦落败会否呼吁支持者转而支持胜出的人时，他则回应指，3月26日后再交代。（联合早报网编辑：王纬温）

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