粤妇潘金莲不满《我不是潘金莲》辱名状告冯小刚 潘氏宗亲支持

（联合新闻网）2016年由中国导演冯小刚、中国女星范冰冰领衔主演的电影《我不是潘金莲》一直话题不断。据中国媒体“红星新闻”报道，在中国全国潘氏宗亲会的支持下，来自广东增城市的市民潘金莲，近日将冯小刚、刘震云、范冰冰等九人告上法庭，理由是该电影抹黑潘金莲，侵犯了其本人的名誉权。

据报道，该市民潘金莲指“潘金莲”的人物原型本是大家闺秀，却被抹黑蒙冤数百年。她认为，电影未写“如有雷同、纯属巧合”等，直接侵犯了她本人的名誉权，又指电影经各方宣传后，社会对其家人及潘氏家族的评价急剧降低，随处可闻冷嘲热讽。

潘金莲目前委托了弟弟和潘姓律师代理对冯小刚等人提出诉讼，要求停止侵权，恢复名誉。北京市朝阳区人民法院庭昨天（21日）审理该案，冯小刚、范冰冰都未出席，并委托律师上庭。

被告辩称，《我不是潘金莲》中的潘金莲，是指小说中的潘金莲，而不是原告广东增城的潘金莲，“历史人物与现实生活中的人同名同姓，但这是两回事”。被告也说，不同意庭外调解。该案将于4月19日宣判。

上述消息则在中国网络上引发热议。有网民批评说，该农妇不过是借机敛财，“怎么不去告写水浒传的？”“你取了潘金莲的名字就是你的版权了？那我替古代潘金莲状告你用了她的名字？”

据报道，电影《我不是潘金莲》讲述了一个被丈夫污蔑为潘金莲的女人，在十多年的上诈申诉中，锲而不捨为自己讨公道的故事。

而电影开头一句“自宋朝到如今，人们都把不正经的女人称为潘金莲”，引发中国全国潘氏宗亲会的不满，认为该影片有损潘氏名誉。

在中国因四大古典章回小说之一的《水浒传》流传，潘金莲成了一个家喻户晓的人物。数百年来，潘金莲一直有妖艳、淫荡、狠毒的形象。在中国道德观念中，很少有人同情潘金莲的遭遇。

另一方面，潘金莲的堂弟潘友发透露，潘金莲的两个孩子现都已30多岁；可是从小到大，他们都不敢在外人面前提及自己母亲的名字；“在孩子们年幼时，村里的孩子欺负他们，就在上学路上喊某某母亲是潘金莲，引来一路嘲笑。”

为此，孩子们曾希望帮母亲改名字，但因不符合法律规定的条件而没有改成。

潘金莲的先生、农民老陈，有时则会被人戏称为“武大”，这让他很难过，“半夜睡不着觉，身体越来越差”。了解潘金莲情况的亲友则说：“她因为罹患癌症，日子可能不多了。”（联合早报网编辑：王纬温）

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