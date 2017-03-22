香港明报：十九大修改党章纳入“习近平思想”

（联合早报网讯）港媒引述不具名消息人士称，中共中央办公厅将在今秋召开十九大期间修改党章，把概括中共总书记习近平治国理念的“习近平思想”纳入党章。

香港《明报》引述消息人士报道，在传达范围极有限的“中办四号文件”中，修改党章和修宪动员的工作被排在其他任务之上，是今年中办的工作要务之一。

中共党章目前明定“中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想和科学发展观作为自己的行动指南”。消息称，以“习近平系列重要讲话精神”为基础的“习近平治国理政新思想”，将在中共第十九次全国代表大会召开时被写入党章，成为全党行动的指南。

据报道，“习近平思想”内容包含“四个全面”——全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党，以及“五位一体”——经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

若消息属实，习近平将成为继中共已故领导人毛泽东和邓小平之后，第三个思想理念以姓名命名的中共领导人。

据报道，修改党章后的下一步是修改宪法，一旦在十九大确立“习近平思想”，修宪料将在明年的十三届全国人大一次会议启动，最迟在2019年十三届全国人大二次会议审议宪法修正案。

此外，修正案另一项重大内容，据称是在国家机构内增设与国务院平行的国家监察委员会。这个全新反腐机构料将在2018年“两会”（全国人大和政协年会）期间成立。

消息也称，宪法中有关国家主席任期的内容可能有重大调整，不排除删除任期不得超过两届的措辞，仅保留“每届任期同全国人民代表大会每届任期相同”的表述。

北京政治评论员章立凡告诉《明报》，如果“习近平思想”写入党章，意味着习近平的历史定位将超越宪法中仅有“理论”的邓小平，成为继毛泽东之后，第二个拥有所属“思想”的领导人。

有境外媒体上周报道，由中国国防大学教授刘明福参与撰写、描述习近平执政理念的新书《习近平思想》近日在英国发布，这相信是习近平治国理念首次正式以“习近平思想”一词概括。

习近平去年10月在中共十八届六中全会上被确立为党中央“核心”，那是中共自2002年后再次用“核心”一词强化最高领导人的权威。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅