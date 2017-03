(联合早报网讯)香港特首候选人曾俊华和胡国兴周三晚(22日)出席法律界选委举办的的选举论坛,另一名候选人林郑月娥早前表明不会出席,大会在台上为她摆放一张空櫈,曾胡二人的座位则在两旁。

据香港明报报道,有选委问到,若最终林太当选,两人会做什么,以及港人有什么需要注意,曾俊华和胡国兴均形容,林郑月娥的行为犹如“独裁者(dictator)”。

胡国兴指,虽然对方多番否认,但自己坚决认为林太没有就西九故宫谘询公众属非法行为。胡又批评,林太做事愈来愈大胆,不能接受。他称独裁者总会认为自己做事是为别人利益着想,直指林太就像独裁者,呼吁大众都要监察她。

另一候选人曾俊华认同胡国兴说法,表示自己多次听到林郑月娥表现得像独裁者。曾又说,林太录得民望负净值,将会使她一旦当选时难以管治,并称以往所有当选特首的人都以高民望上任。曾俊华最后引述李光耀称,最好的政府是“仁慈的独裁”(Benign dictatorship),人们要监察林郑月娥,是为了确保她是仁慈的(make sure she is benign)。

