蔡英文：美是台最大支持力量 军售是台海稳定支柱

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文昨应邀出席致词时称，美国一直是台湾最大的支持力量，而美国持续对台军售则是台海稳定的重要支柱。

据中评社报道，台北市美国商会22日晚于台北市信义区君悦饭店举行谢年饭晚宴，感谢台湾官员、当企业领袖及学界在过去一年与外商团体间的建设性互动。台湾总统蔡英文、美国在台协会(AIT)处长梅健华、以及台北市美国商会会长章锦华均有出席。

蔡英文在晚宴的开场致辞时声称，台湾和美国有长期的深厚友谊和经得起时间考验的伙伴关系。这不仅因为台美间享有很多共同的价值，而且双方透过长期合作，建立了稳若磐石的互信基础及伙伴关系。

蔡英文回顾，从1950年代美军协防台湾，到1970年代“与台湾关系法”的制定和实施，“美国一直是台湾最大的支持力量，也是台海稳定的重要支柱。”她又更直接地表示，长期以来，美国对台湾安全的承诺及持续对台军售，是台海两岸能够维持现状的关键因素之一。

美国在台协会的处长梅健华在致辞中表示，针对区域及全球的优先事项进行合作，仍将是美台关系的重点之一，希望建立一个公平、开放、效率、透明的贸易体系。他也重申了美国的对华政策，基于中美三个《联合公报》和“与台湾关系法”的“一中政策”没有改变。

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