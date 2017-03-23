廊坊回应“副所长铐住医生”：有记录仪，正调查

（联合早报网讯）针对网上流传“派出所副所长给医生上手铐的信息”，河北廊坊公安部门3月22日晚间表示，现场警员带有执法记录仪，廊坊、三河两级公安部门已经介入调查此事，将会及时发布信息。

据澎湃新闻报道，3月22日中午，有网友通过微博称，3月21日上午10点左右，河北廊坊三河市南城派出所副所长牛磊带领多名警察和防爆队员，陪同两位老人前往三河市医院急诊外科就诊。由于多名警察反复进出诊室，严重影响其他患者就诊，周医生提醒他们走其他的门。牛磊因此与周医生、张医生发生争吵并相互推诿。

随后，牛磊称医生妨碍执行公务，命令多名警察将张医生按倒在地上，双手背着给戴上手铐，并欲将带上警车，在其他医院同事的阻拦下没有被带走。手铐被戴了一个多小时，在三河市公安局副政委刘学文到达现场后，才给张医生打开手铐。

这名网友还附上了四张现场照片，其中两张照片中，一名身穿白色医务人员工作服的男子双手被手铐拷在身后。

对此，三河市公安局官方微博“平安三河”于3月22日下午发文表示，关于近日网上流传副所长给医生上手铐的信息，三河市公安局正在调查，待事实调查清楚，官方将第一时间向网友予以公布。

22日晚间，澎湃新闻致电当事另一方三河市人民医院，一名医院总值班室工作人员以“不想回应此事”为由，拒绝了记者的采访。

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