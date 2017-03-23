女生被西安黑车司机锁车里 运管警方互相推诿

（联合早报网讯）黑车司机要603元车费，小黄提出质疑，却被司机锁在了车里，她微信转账给司机603元后才被放行。

据华商报报道，20岁的黑龙江女大学生小黄3月18日从哈尔滨来到西安找朋友，当日下午3时35分，到达西安北客站后，想坐车去长安区西部大道与博士路十字。

出站后，因为没坐过地铁，小黄放弃了地铁，又因为等出租车的人太多，就拖着箱子边走边看。这时，一名男子上前和她搭讪，问坐不坐出租车。小黄就跟着男子走了几十米远，却看见男子拉开了一辆银色汽车的车门。

小黄说，看到男子还主动帮她提箱子，不想再折腾的她，短暂犹豫后上了车。车发动了，男子却说自己不认识路，还拒绝让小黄导航，坚持他自己导航。

“一路上，司机不停和我唠嗑，说实话我有点烦，我现在怀疑他是不是故意转移话题。”昨日，小黄在朋友的陪同下，对华商报记者说，当时司机还上了高速。

40多公里的路程，走了一小时，到目的地后，司机说车费一共603元。她问603元是怎么算出来的，被告知是手机软件算的。司机让小黄瞟了一眼，趁这工夫，小黄拍了照片。照片显示：车费共603元，单价9.58元，里程56.4（公里），用时61分钟。

“我问他单价为什么这么高，我没有钱。”小黄说，听她这么一说，司机按了什么装置，锁了车门，她有些害怕了，只好用微信给司机转了603元，司机收钱后，车门解锁，她赶紧下车，司机把箱子拿下车后，扬长而去，她趁机拍了车牌号。

3月22日下午4时，华商报记者将此事反映给西安市交通运输管理处，管理处稽查支队的相关负责人说，小黄坐的是黑车无疑，但黑车司机涉及的不仅仅是非法营运，还有敲诈。

负责人称，黑车司机如果收了和出租车运费相差无几的金额，就是非法营运，但如果小黄是坐出租车，花费也就是百元左右，黑车司机收小黄603元，都够从西安坐出租去一趟洛阳了，已超出了非法营运的范畴，属于敲诈，小黄应该报警，“警方立案后，如果需要我们一起，我们全力配合。”

下午6时，小黄无奈地告诉华商报记者，她拨打110报警了，但被对方告知“这个不归公安管，可找运政。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅