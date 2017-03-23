西安地铁已拟定方案更换问题电缆 百日内完成

（联合早报网讯）据西安市地铁办消息，对于西安地铁三号线上使用的已被证明是不合格的电缆，西安地铁办将在确保运营安全平稳前提下，通过采取“1+N”系列方案，在100天内对问题电缆进行彻底更换。

据新华网报道，在“问题电缆”的处理上，西安已成立地铁三号线奥凯电缆质量问题整改工作领导小组和专家咨询、技术方案、协调督导、工程实施、材料供应、运营保障、安全质量、合同法务等11个专项工作小组。近期，西安市地铁办、西安地铁公司邀请国内知名电缆专家及全国地铁设计、建设和运营领域专家，对三号线奥凯电缆整改问题进行了深入研究论证，形成包括《三号线奥凯问题电缆整改实施方案》和各分部方案的“1+N”系列方案，对问题电缆进行彻底更换。

按照《实施方案》，西安将在确保三号线安全运行的前提下，按照“一站一方案”原则，科学制定各站施工方案和运营应急预案，依法采购材料，依法确定业绩好的施工单位，依法进行安全质量管控，严格落实建设、设计、施工、监理和监测“五方”责任，在确保运营安全平稳前提下100天内完成整改目标。

在方案实施过程中，西安相关部门将邀请北京、广州和铁路部门的专家对整改过程提供全程技术指导。在此前，专家已对《实施方案》的材料采购、组织实施、各分部方案和工作统筹安排等核心问题进行了研究论证，目前《实施方案》正在抓紧制定完善中。

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