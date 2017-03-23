李克强抵达堪培拉开始访问澳大利亚

（联合早报网讯）当地时间22日晚，应澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔邀请，中国国务院总理李克强乘专机抵达堪培拉机场，开始对澳大利亚进行正式访问，并举行第五轮中澳总理年度会晤。李克强总理夫人程虹同机抵达。

据中国外交部网站报道，澳大利亚贸易、旅游和投资部长乔博等政府高级官员和中国驻澳大利亚大使成竞业到机场迎接。

李克强表示，今年适逢中澳建交45周年，两国关系与合作的长足发展，给双方人民带来许多实实在在的利益。我期待通过此访，同澳方继续本着相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，开启两国各领域合作新前景，推动中澳关系持续健康稳定向前发展。

李克强指出，在世界经济复苏依然乏力、逆全球化和保护主义倾向抬头的形势下，中澳作为有重要国际影响力的国家构筑共识、深化合作，共同发出促进贸易投资自由化便利化、反对保护主义的积极信号，释放更多“自贸繁荣”红利，有助于更好实现互利共赢，也将为地区和世界的稳定发展贡献力量。

访问期间，李克强将同特恩布尔举行多场会晤、见证双方合作文件签署、共见记者。两国总理将共同出席在悉尼举行的第二届中澳省州负责人论坛、中澳工商界首席执行官圆桌会、中澳经贸合作论坛以及有关人文活动。李克强还将会见澳总督科斯格罗夫、联邦议会参议长帕里和众议长史密斯、工党领袖肖滕等政要。

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