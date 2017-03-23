中国交通部：鼓励各地研究探索共享汽车的合理定位

（联合早报网讯）23日，中国交通运输部举行2017年第三次例行新闻发布会。交通部新闻发言人吴春耕表示，共享汽车实质是租赁范畴，鼓励各地在坚持公交优先发展战略前提下，研究探索共享汽车在当地城市交通中的合理定位。

据中新网报道，吴春耕认为，共享汽车实质上是汽车租赁的范畴，共享汽车又称为”分时租赁”，是利用移动互联网等信息技术构建平台，为用户提供短时的、自助式服务为主的汽车租赁服务新模式，是传统汽车租赁行业在服务模式、技术、管理上的创新，改善了用户体验，为城市居民出行提供了一种新的选择。

相比公共汽车、地铁等大容量公共交通，分时租赁作为个性化的小汽车出行方式，在城市道路资源占用等方面具有负外部性，也就是说，单独出行占用道路资源多，能源消耗大。

北京、上海、广州、深圳、佛山、中山……目前，共享汽车正在入驻越来越多的省内和国内城市。有媒体报道称，就在共享单车成为一种流行趋势的同时，共享汽车也正在悄然地融入你我的生活当中。虽然共享汽车的发展在国内仍处于萌芽和起步阶段，也存在着这样或者那样的问题，但不可否认，这样的新生事物确实正在一点点地改变我们的生活。

吴春耕表示，鼓励各地在坚持公交优先发展战略前提下，研究探索共享汽车在当地城市交通中的合理定位，在与城市公共交通、出租汽车等方式形成科学、合理出行体系的基础上，促进共享汽车创新、有序、规范发展。同时，也希望相关企业遵守各城市现行有关政策规定和市场规则，提升线上线下服务能力，确保租赁车辆安全状况良好，更好满足社会公众出行需求。

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