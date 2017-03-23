亚投行批准香港等新成员加入 总数扩至70个

（联合早报网讯）3月23日，亚洲基础设施投资银行（简称亚投行，英文AIIB）对外宣布，已经批准中国香港在内的13个新成员加入亚投行，目前成员总数达到了70个。

据澎湃新闻网报道，在新成员名单中，非地区成员有8个，比利时、加拿大、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹共和国和委内瑞拉。而地区成员有5个，分别是阿富汗、亚美尼亚、斐济、中国香港和东帝汶。

值得注意的是，这也是亚投行2016年成立以来第一次接收新成员。

“来自全球的加入亚投行的热情是对我们努力的肯定，我们在把亚投行建立成国际机构取得了迅速进展，”亚投行行长金立群表示，“我很骄傲的是，现在亚投行几乎在每个大洲都有自己的成员，今年晚些时候我们还会考虑批准更多申请。”

今年1月17日，亚投行开业一周年之际，外交部发言人华春莹表示，“亚投行作为新机构所展现的精简和高效令人瞩目。目前除了现有57个成员国之外，已经有30个经济体正式提出加入亚投行的意向，这充分表明了国际社会对亚投行运营成效和发展前景的高度肯定。”

这也就是说，除了目前获批加入的13个经济体之外，至少17个经济体也提出了加入申请。

在走完各自的国内程序，并在亚投行缴纳完首次存款，这13个新成员就将正式加入亚投行，而他们的股份来自亚投行现有未分配的股份池。

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