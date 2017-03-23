蔡英文：台美往和平稳定的道路上发展

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天说，美国是台湾在国际上最重要的盟友，在经济及安全事务上有长期且深度的合作，相信台美关系可以在变动的国际局势中，往繁荣发展及和平稳定的道路上继续前进。

据联合新闻网报道，蔡英文今天上午接见美国前国防部部长裴利（William Perry）一行人。蔡英文致词时表示，裴利对台湾人民而言是非常熟悉的名字，他不仅是著名的数学家、工程师及研究“预防外交”的重要学者，最为人所知的是在1996年台海危机时，担任美国国防部长，为稳定区域和平扮演关键角色。

蔡英文恭喜裴利去年发表新书“My Journey atthe Nuclear Brink”，这本书综合研究成果与实务经验，深获好评，希望这本书将来能译成中文在台湾发行，让更多台湾读者可以看到。

蔡英文表示，今天的访宾许多是来自美国政界、学界的专家，美国是台湾在国际上最重要的盟友，与台湾共享自由、民主、人权等重要价值，彼此在经济及安全事务上也有长期且深度的合作，而经贸和安全也正是台美关系中最重要的两大议题。

蔡英文期盼此次会面能和大家深入交换意见，也相信台美关系可以在变动的国际局势中，往繁荣发展及和平稳定的道路上继续前进。

访宾一行人由美国在台协会（AIT）台北办事处处长梅健华（Kin Moy）陪同前往总统府，国家安全会议秘书长吴钊燮及外交部次长李澄然也在座。

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