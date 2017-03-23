环保部：京津冀此轮污染天气“祸起”河南

（联合早报网讯）21日开始，京津冀及周边地区出现一次污染天气过程。中国环境保护部22日通报，此次污染河南安阳、郑州一带为最先发起点，安阳市大气污染问题突出。

据北京晨报报道，监测显示，3月21日起，河南安阳、郑州一带率先出现污染过程，污染物不断积累，20时左右达到重度污染水平。受弱偏南风影响，污染带持续沿太行山一线向北传输。截至22日13时，太行山沿线城市自南向北相继达到重度污染水平，安阳市为持续重度污染时间最长的城市。

此次污染过程，安阳、郑州一带是最先发起点。环保部第一季度专项督查发现，安阳市大气污染问题突出：

一是重污染天气应急措施落实不到位，如安钢集团冶金炉料公司在一级重污染天气严格管控情况下，夜间污染物排放量明显增大，存在超排现象。二是企业违法排污行为突出，如大唐安阳电厂氮氧化物多次超标。三是存在企业在线监控数据造假问题。四是未重视扬尘和地方“小散乱污”企业污染问题。五是存在政府不作为、慢作为的情况。

同时，专项督查也发现郑州、鹤壁、焦作、邯郸、邢台等城市存在的大气污染问题。环保部已将问题移交当地政府，并将不定期开展机动巡查，督促各地整改落实到位。

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