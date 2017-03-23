中方回应“美国轰炸机进入中国东海防空识别区”

（联合早报网讯）据中国外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日指出，关于东海防空识别区，中国的立场是明确的。划设防空识别区是主权国家的正当权利，美国也设有防空识别区，美方应该尊重其他国家划设防空识别区的权利。

在今日的外交部例行记者会上，有记者问：“据美国媒体报道，昨天朝鲜发射导弹失败后，有一架美国轰炸机飞往韩国演练，途中进入了中国设立的东海防空识别区。你对此有何回应？ ”

华春莹对此表示，我没有听说，不了解情况。建议你向军方了解。我们希望有关国家多做有利于地区和平稳定安全的事情。

还有记者问：“美国军方表示，美国一架B-1型轰炸机上周日飞越韩国济州岛西南70海里上空时受到中方警告，被要求立即飞离中国空域。美方称该轰炸机当时是在国际空域与日本和韩国军机进行常规训练，并未偏离航道。美国军方也称，美从未承认过中国设定的东海防空识别区，将来也不会。你对美方表态作何回应？”

华春莹对此回应，我不掌握你提到的具体情况，建议向军方了解。作为原则，我们希望有关国家的行动应该考虑其他地区国家的安全关切，应有利于国家之间增进互信和地区的和平稳定。关于东海防空识别区，中国的立场是明确的。划设防空识别区是主权国家的正当权利，美国也设有防空识别区，美方应该尊重其他国家划设防空识别区的权利。

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