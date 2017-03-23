韩方：中国出动8000警力 镇守中韩世界杯预选赛生死战

（联合早报网讯）世界杯预选赛今晚重燃战火，中国国家足球队将坐镇长沙贺龙体育场迎战韩国队。韩国外交部发言人赵俊赫今天表示，中方出动多达8000余名警力为保障比赛顺利进行保驾护航。

中国队只有赢下比赛才能延续世界杯的希望。在中韩关系因“萨德事件”出现紧绷的背景下，赵俊赫指出，预计仍将有200余名韩国球迷将赶赴现场为国足呐喊助威。为保护球迷安全，已向中方请求采取必要安全防范措施。

韩联社报道，韩国外交部也在长沙专设小组，并开通联络足协、啦啦队及侨民代表的应急网络，随时确认并保护旅华公民的人身安全。当天，外交部还将保持紧急工作状态。

而中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回应警力部署情况称，“作为东道主，我们当然希望比赛能够顺利安全进行。中国政府一贯依法保护在华外国机构和人员的安全和合法权益，相信主办方将采取必要措施维护比赛秩序。”

世界杯预选赛目前已进入到第六轮，中国国足两平三负，A组积分垫底，与第三名乌兹别克斯坦队的差距达七分之多。根据规则，小组前两名直接晋级俄罗斯世界杯决赛阶段比赛，小组第三名需参加附加赛。

而据中国媒体报道，中国队若本场输或者是平，都将彻底失去进军俄罗斯的理论可能。但从数据上来看，中国对阵韩国的胜率仅为0.6%，而截止到目前，中国出线的概率更是低到了千分之三。

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