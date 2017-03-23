孙政才誓言“全面彻底清除‘薄王’思想遗毒”

中共政治局委员、重庆市委书记孙政才誓言“要全面彻底清除‘薄、王’思想遗毒”，引发外界关注。有分析认为，孙政才的表态是回应今年2月中央巡视组在“回头看”中批评重庆“清除‘薄、王’思想遗毒不彻底”，尽力消除有关批评对他和重庆市委带来的不利影响。

据《重庆日报》报道，3月21日，中共重庆市委常委会用一整天的时间召开整改落实中央巡视“回头看”反馈意见专题民主生活会。孙政才在会上带头认真开展批评与自我批评，提出改进措施，并对每位常委逐一点评，提出批评意见和希望。各位常委逐一作对照检查，民主生活会开出了“辣味”。

中共政治局去年12月下旬召开“批评与自我批评”的民主生活会，中共中央随即要求各省市党委也召开类似的民主生活会。大多数中共省市自治区党委都在今年1月效仿政治局举行了一天或两天的民主生活会。

与大多数省市党委相比，中共重庆市委的民主生活会召开较晚，主要原因是中央巡视组对重庆的巡视“回头看”反馈2月11日才出炉。中央巡视组在反馈中对重庆领导层提出比较尖锐的批评，其中包括“担当意识不强，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神有差距”，“清除‘薄、王’思想遗毒不彻底”等重话。

中共将在今年下半年举行第十九次全国代表大会，届时中共政治局及其常委会也将换届。孙政才和广东省委书记胡春华是本届政治局中仅有的两名60后（1960年代出生），被视为下届中共政治局常委会的可能人选。

外界分析指出，中央巡视组严词批评孙政才治下的重庆，对孙政才的个人形象乃至政治前景有所不利。孙政才需要积极回应并解决中央巡视组指出的问题。

孙政才21日通过“带头开展批评与自我批评”，显示他和重庆市委诚恳接受中央巡视组的意见。他强调：“必须旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”，“增强政治敏锐性和政治鉴别力，全面彻底清除‘薄、王’思想遗毒。”

所谓“薄、王”是指中共原政治局委员、重庆市委原书记薄熙来和重庆公安局原局长王立军。薄熙来被控受贿贪污、滥用职权罪，2013年被判无期徒刑；王立军被控徇私枉法、滥用职权、叛逃罪，被判有期徒刑15年。

除了薄、王被控罪名外，官方所说的“薄、王”遗毒主要还指两人严重违反中共政治纪律和政治规矩，没有与中央保持高度一致。

另据香港《明报》昨天报道，中共十九大将修改党章，“习近平思想”将作为指导思想被写进党章。

北京有关人士分析，中共指导思想中已经有了“毛泽东思想”，目前“习近平思想”还没有在主流官媒中出现，即使中共十九大要增加党章中的指导思想，也未必会使用“习近平思想”。

2014年中共十八届四中全会后，“习近平总书记系列重要讲话精神”已经获得与三个代表、科学发展观并列的中共指导思想地位。去年以来，官方在习近平系列重要讲话精神之外，又增加了习近平治国理政新理念新思想新战略，这是比较标准的官方说法。（于泽远北京报道）

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