西安地铁爆重大安全丑闻 涉事电缆企业中标多个铁路项目遭质疑

中国陕西省会西安地铁爆出重大安全丑闻，一条地铁线被指使用了“偷工减料”的问题电缆，导致严重的安全隐患。

据报道，生产问题电缆的企业曾多次被查出产品存在质量问题，却还能继续供货，甚至获评“陕西省著名商标”，还中标了数个地铁和高铁项目。

官方通讯社新华社发表措辞严厉的评论提出，要严查“谁在用手中的权力”，给问题企业加持、给劣质电缆“开光”。

西安市长上官吉庆昨天则强调，要“深刻汲取”问题电缆事件的教训，对非法违法和失职渎职行为，要“一查到底、绝不姑息”。

“电缆门”事件源于本月13日的一则网上帖文，一名自称是奥凯电缆员工的网民举报，西安地铁三号线所用电缆由“不符合国家标准的小作坊”生产，严重时可能导致电缆电线过热，并触发火灾。

奥凯电缆两天后在官网发表声明，振振有词称质监局多次抽检电缆的结果均为合格，表示网帖是“不实谣言”并报案。

不过，西安政府20日公布对电缆的抽样检测结果却显示，电缆品质全部不合格，当局已逮捕八名奥凯职员，公司也被纳入黑名单。

奥凯电缆法人代表王志伟周二（21日）在公安部门介入后态度大转变，承认公司“以次充好”、供应不合格电缆，并向西安全市人民跪地道歉。

据报道，问题电缆也波及成都及合肥，成都和西安地铁都表示将把问题电缆全部更换。合肥地铁则说，正在检测使用的奥凯电缆是否合格。

《北京青年报》也报道，奥凯曾中标数个高铁项目，包括目前正在建设中的宝兰高铁（宝鸡至兰州），以及已投入运营的兰新高铁（兰州至新疆）。

分析认为，温州动车事故后，外界一直对中国铁路的安全性存有担忧，如今问题电缆的曝光，必将成为中国铁路“走出去”的又一打击。

而“电缆门”之所以在中国国内引起广泛关注，则是因为它已不只是简单的安全问题，其背后还可能牵扯出更深层的政商勾结等腐败问题。

公开资料显示，成立于2012年、并在2014年才注册的奥凯电缆，在2015年就获得“陕西省著名商标”，公司也在同年以低价拿下西安地铁三号线的电缆供应项目。不过有媒体指出，只有连续使用三年以上的商标才能申请著名商标。奥凯电缆并不符合要求。

陕西省工商局商标监督管理处处长崔亮向新华社坦言，经办工作人员确实没有及时发现问题，存在“把关不严”的情况。

更惊人的是，奥凯曾多次因销售伪造产品质量证明的电力电缆等问题而被西安市质量技术监督局行政处罚。舆论质问，既然已查出问题，奥凯为什么还能正常向西安地铁供货，甚至还拿下著名商标的荣誉？

新华社昨天发表时评质问：“这背后有没有监管失职、有没有利益输送？又是谁在用手中的权力，给问题企业‘加持’、给劣质电缆‘开光’，令其有如神助，行销各地？”

据报道，西安市政府已成立联合调查组，彻查奥凯参与西安地铁建设的所有项目，对每一道监管流程、每一个涉事人员“依法依规严查”，包括是否存在违规招投标等情况。

同时，当局也承诺彻查与奥凯有牵连的企业、政府职能部门和公职人员，“有无合谋参与、权钱交易、利益输送等违规问题”。

西安市长上官吉庆昨天强调，要强化督查问责，建立常态化督查机制，严格落实重大安全责任事故“一票否决制”和安全生产责任追究制，“对非法违法和失职渎职行为，坚决依法依规、一查到底、绝不姑息”。

中共中央机关报《人民日报》刊登评论说：“如果不对其中的猫腻进行彻查，不管住可能存在的权钱交易，不堵住令人生疑的寻租漏洞，那么就算补救了一条地铁线的安全，也难以真正筑牢安全的堤坝。”

文章说，当局还需建立制度保障、严防跑冒滴漏，从根本上消除安全隐患、确保安全无虞。（林子恒北京报道）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅