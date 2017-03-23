台学者批马英九 放弃两岸统一目标致国民党衰弱

（联合早报网讯）台湾大学政治学系荣誉教授张麟徵今天表示，前总统马英九放弃两岸统一的终极目标，让她很失望，这是导致马人气低迷、国民党衰弱的原因之一。

据联合新闻网报道，孙文学校今晚邀请张麟徵，评论前总统马英九担任国民党领导人的历史评价。

张麟徵表示，马英九2008年以765万票当选，但执政八年人气越来越低，国民党越来越弱，是因为马没有认知一系列问题。

张麟徵说，马英九原本说自己是中国人、追求两岸终极统一，但遭到绿营质疑就退缩，后来就再也不提，让她很失望，也让国民党核心价值流失；且马英九轻忽认同问题，变相延续李扁20年的去中国化政策。

张麟徵也批评马英九对太阳花学运处置不当，没有担当马上排除，让太阳花变成年轻人间的时髦运动，造成国民党2014跟2016年选举大败；又推出油电双涨、奢侈税、证所税等引起民怨的政策；以及抗压性不足、手腕不够、不懂人和，用人也出现问题，年轻人在国民党无法出头，现在选党主席的全都是60岁以上的人。

她说，马英九在关键时刻，错过了机运，没有做出成绩，无法解决台湾的认同问题，使台独尾大不掉。她认为国民党要说清楚，究竟是要统还是要独，“一中同表”跟“一中各表”的争议只是假议题，国民党要拿回政权，就要区隔品牌，不要做台独的副牌。

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