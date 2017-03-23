依新加坡社区服务模式规划 中新广州知识城邻里中心项目动工

位于中新广州知识城内的城南邻里中心项目今日举行动工仪式，该项目投资2.3亿元人民币（4675万新元），依据新加坡社区服务模式规划建设，将在2019年初正式开业。

城南邻里中心是中新广州知识城内的首个邻里中心，建筑面积约4万8000平方米，由星桥腾飞集团和广州开发区管委会合资开发。

星桥腾飞城市开发总裁陈萃菁今日在动工仪式上表示，城南邻里中心的动工，标志着中新广州知识城进入了一个新的阶段。经过长达六年的基础设施建设、产业园建设和居住空间建设，中新广州知识城起步区逐渐成熟，城南邻里中心正是为入驻其中的工作和居住人口提供餐饮、购物、娱乐、医疗等综合社区服务。

陈萃菁介绍，城南邻里中心将充分借鉴新加坡第四代邻里中心的设计经验，将大型公共设施与商业空间布置在一个屋屋檐下。而且，为呼应知识城的“知识”主题，城南邻里中心还设计了2700平方米的社区图书馆。另外，中心也融入了其他新加坡元素，包括风雨连廊和垂直壁画等。

城南邻里中心建成开业后，将为周边社区居民及附近就业人员提供“社区商业服务”“一站式政务服务”“社区综合服务”等，充分满足社区居民和附近就业人员生活文化等各方面需求。

根据规划，中新广州知识城南起步区共有五个邻里中心，每个邻里中心为周围一平方公里范围内6000至8000户约两万至三万社区居民提供“一站式”配套服务。

广州开发区管委会副主任孙学伟今日致辞时表示，作为知识城首个邻里中心项目，城南邻里中心被寄望打造成标杆式的邻里中心项目。

“邻里中心”模式在上世纪90年代进入中国，苏州工业园区在1996年开发建设了第一个邻里中心。目前，天津、厦门、昆明、温州、南京、扬州等中国多个城市均建设了邻里中心。

另一方面，位于中新广州知识城的中新国际联合研究院，今日也首次对外界展示其搭建的五大创新研发平台。

这五个研发平台分别为电动汽车与智慧城市平台、食品营养与安全平台、大型公共建筑与可持续城市发展研发平台、污染控制与环境修复研发平台、新型生物材料研发平台。

中新国际联合研究院两年前由华南理工大学、南洋理工大学、中新广州知识城管委会、中新广州知识城投资开发有限公司共同建设，致力于新技术研发及科研成果转化。目前，研究院已完成注册事宜，正遴选项目和研发团队，购置仪器设备，预计今年5月正式运营。（曾实广州报道）

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