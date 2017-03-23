港立法会否决“确保行政长官选举公正进行”无约束力议案

香港立法会否决由本土派议员姚松炎提出的无约束力议案“确保行政长官选举公正进行”。多名泛民议员在辩论期间批评北京干预特首选举，但建制派议员反驳说，北京拥有实质任命权，关心选举却被妖魔化。

特首选举将于星期日（26日）举行。政制及内地事务局长谭志源在立法会上称，已特别要求选举事务处加强保密和保安措施，目的是要确保选委到票站投票时，可以在保密情况下，行使自由意志。

他说，场内外有一系列保安措施，警方会确保选委“出入平安”；他还提醒，阻碍选委投票是违法行为，警方一定会果断执法。他强调，港府不评论有个别选委所谓“被施压”的传闻。

谭志源也说，他和所有港人一样，对未能普选行政长官感到失望。但如果日后再讨论政改方案时，再提出公民提名，将不会有好结果。

姚松炎表示，本届特首选举是不公平的选举，只有选委能够参与，是小圈子选举。他提及传媒早前的报道，指京官发表“踩界”（越界）言论、中联办致电选委为某候选人拉票、“红灯论”等等，均令港人感到北京在操作选战。

但建制派议员谢伟俊认为，暂时未见有违反选举舞弊条例的问题，甚至在法律上也未需要执法机关干涉。他不点名地批评壹传媒创办人黎智英，指有“传媒大亨”提及的“鎅票论”，才令港人及选委受影响。

亲北京大党民建联主席李慧琼透露，曾有不同国家的领事就选举事宜约见她，因此，她质疑为何大众可接受其他国家对香港选举的“关心”，却无限妖魔化北京对香港的“关心”。她强调，特首选举不仅是香港事务，也是北京事务。

“特首战”选情方面，虽然多个泛民政党和选委陆续表态支持曾俊华，但林郑月娥获建制阵营力撑，包括手握逾百票的民建联等，令曾俊华陷入“赢民望、输选情”的局面。

曾营最新的评估是，曾俊华除获得泛民选委支持外，也分别获得来自宗教界、商界、纺织及制衣界等界别选委支持，加上有信心力保35张建制派选委提名票，因此，估计已得逾400张票。他今天将进行港岛巡游造势，继续拉票。（易锐民香港报道）

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