台行政院通过《前瞻基础建设特别条例》 料八年创五万就业机会

台湾行政院院会今天（23日）通过《前瞻基础建设特别条例》草案，行政院长林全于会后亲自说明八年将投入8824.9亿元（新台币，下同，404.9亿新元）的“前瞻基础建设计划”内容，预估可直接带动公、民营企业投资1.7777万亿元，八年累积可提高实质GDP（国内生产总值）规模9759亿元，并创造4至5万个工作机会。

这项“前瞻基础建设计划”将以特别预算的方式，预计5月中旬送至立法院审议。

蔡英文政府上任一年的总预算内容大致沿袭前朝的马英九政府，林全身为财政专家起初也不愿扩大举债，但因政绩不突出，民调支持度始终处于低点，为刺激景气与加速产业转型，遂汇整地方建设等需求推出上述计划。

总统蔡英文昨天出席台北市美国商会举办的谢年饭时向美商喊话说，要来台湾投资，“现在就是时候了”，行政院正推动“前瞻基础建设计划”，政府有信心以此提振内需，带动竞争力，期许更多美商赴台投资，创造更多的合作机会。

该计划取名“前瞻”，却被媒体和在野的国民党指为内容抄袭马英九时期的“爱台十二项建设”，林全周二（21日）在立法院和国民党立委唇枪舌剑，强调“这是国家建设，没有分谁的，前朝没完成的可以继续做”。

偏偏行政院在周一（20日）召开记者会说明该计划的绿能及水环境部分时，无法清楚回答媒体的提问，事后被批评为“不知所云”，林全决定今天亲自率相关部会首长上场说明，自称是以“林教授”的身份很详细地说明这个计划的愿景和效益等，会议长达两个半小时。

林全表示，“前瞻基础建设”意即该做的事情，如可刺激景气，晚做不如早做，政府就应提前来做，有助提升国家经济及竞争力，也可刺激景气，满足各界期待。

这项计划包括配合产业转型的“绿能及数字建设”、优化生活环境与质量的“城乡及水环境建设”，以及迈向绿色运输系统的“轨道建设”，预估八年投入8824.9亿元经费，可直接带动公、民营企业投资共1.7777万亿元。

对于经济成效，林全说，假设其他条件不变下，最保守的估计八年可提高实质GDP 9759亿元，名目GDP 1.0732万亿元，税收八年可增加958亿元，并创造4至5万个工作机会。

由于这项计划全数以特别预算方式举债，招来外界非议。林全强调，政府一定会严守财政纪律，平均每年总预算和特别预算合计仍受公债法15%的流量限制；存量限制部分也不会增加，维持现有负债占GDP 34.6%比重，在年度预算维持2万亿元的情况下，仍可以维持稳健的财政政策。

在野的国民党批评该计划是为选举“绑桩”，且主要建设集中在民进党执政的地方县市，例如38项轨道建设中，改善东部轨道项目只有“花东地区铁路双轨电气化”一项，且民进党执政的县市获得建设的经费高达八成五。

林全坦承，“这个问题困扰我很久，所以我没算”，他保证大家也很难算得清楚，“一个方程式只能解一个变数，我只能顾到国家经济发展，顾到公平、效益，我顾不了蓝绿资源分配，只能（计划）出来后大家指教就好”。

参选国民党主席的前副总统吴敦义今晚在高雄参加党内团结活动时痛批这种基建几乎全在绿县市的做法，他说，在国民党执政时代，从来没有如此狭隘的观点与胸襟。他对蔡英文政府喊话：“你用的是中华民国的钱，建设不该分党派、分颜色。”

过去历任政府都曾提出漂亮的口号进行公共建设，媒体今天问林全，过去政府做不到的事，未来能做得到吗?

林全回答说，以前做不到，必须要问以前的人，“民主社会每个人都充满无力感，我当行政院长也充满无力感，但如果政府上下同心协力，就会有相当的成果”。（庄慧良台北报道）

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