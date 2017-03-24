台湾同性婚姻释宪案登场 宪法法庭直播言词辩论

（联合早报网讯）台湾备受瞩目的同婚释宪案，大法官上午9时召开宪法法庭进行言词辩论，网络同步直播。这场被视为亚洲的国家与地区第一场正式处理同性婚姻的攻防战，也吸引反同和挺同团体到庭外声援，宣示立场。

据联合新闻网报道，同婚释宪案源于台湾同志运动先驱祁家威于2013年3月与男伴到台北市万华户政事务所登记结婚被驳回，经行政诉讼后败诉定谳，他认为民法第4编亲属第2章婚姻规定“使同性别二人间不能成立法律上婚姻关系”有违宪之虞，提出释宪声请。

此外，身为户政主管机关的台北市政府民政局，对现行民法亲属编等相关法令规定，婚姻限制为一男一女结合，为关心同志权益，对相关婚姻法令是否宪法保障人民的自由权、平等权等问题，也声请大法官解释。

15名大法官，除了民主进步党籍立法委员尤美女丈夫、司法院大法官黄瑞明回避外，其他包含司法院长许宗力等14名大法官今天均出席宪法法庭。

挺同婚的学生促进婚姻平权联盟和台湾伴侣权益推动联盟今天将举行“婚姻平权全民守护活动”。伴侣盟秘书长简至洁表示，在宪法法庭开庭前，将陪同在婚姻平权这条路奋斗超过30年的祁家威步入法庭，支持婚姻平权的民众也可到场为祁家威打气。

台湾宗教团体爱护家庭大联盟秘书长张守一也表示，在宪法法庭开始前，反同团体会在司法院前召开记者会和上演行动剧抗议。

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