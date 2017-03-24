传李明哲失踪 台陆委会吁赴大陆谨慎

（联合早报网讯）台湾陆委会今天表示，中国大陆的“境外非政府组织（NGO）境内活动管理办法”今年实施，可能增加台湾赴陆人员与相关团体风险，在大陆举办相关活动时须注意相关规范与人身安全。

据中央社报道，台湾民进党前党工、非政府组织工作者李明哲，传日前入境中国广东省后失踪。陆委会副主委兼发言人邱垂正今天表示，目前还没有进一步的消息。

行政院大陆委员会昨天下午举行例行记者会，邱垂正在会中对记者相关提问作上述表示。

邱垂正表示，李明哲确实于19日由澳门入境中国大陆并失去音讯，台湾政府已透过各种管道，包括与澳门政府、警方，陆委会与中国大陆国台办、海峡交流基金会与大陆海峡两岸关系协会等途径努力协寻，希望尽速掌握李明哲下落与确保人身安全。

至于李明哲失联原因，邱垂正则表示，仍未有进一步消息，陆委会不会妄加揣测，也呼吁各界勿过度臆测，以免造成家属不必要压力。政府会尽一切努力协处，一有结果会尽速对外说明。

而针对媒体记者提问大陆国台办与海协会是否有回应陆委会相关资讯，邱垂正表示，陆委会对有关重要讯息或相关两岸事务，仍依照既有沟通联系机制，让大陆国台办、大陆海协会了解，也会向对方通报，但截至目前没有来自国台办、海协会的回应。

另一方面，邱垂正表示，中国大陆“境内非政府组织（NGO）境内活动管理法”今年实施，采取很多不确定的法律概念，强化公安机关管理权限，增加限制与法律责任，并赋予公安部门权责，可以视情况拘留违反相关规定的人员，可能增加台湾赴陆人员与相关团体的风险。

对于上述法令实施后可能影响，他表示，陆委会提醒国人与相关团体在中国大陆举办相关活动时须注意相关规范与人身安全，并视情况向政府反映，提出协助要求。

邱垂正同时呼吁中国大陆，应落实人权保障、尊重相关人员在中国大陆的言论及人身自由安全权利，与促进社会健全发展，两岸民间也应该正常互动往来。

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