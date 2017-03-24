前往菲律宾赌场的中国游客流增长

（联合早报网讯）菲律宾连锁酒店和赌场的所有者布鲁姆贝瑞度假村公司董事长恩里克·拉松在菲律宾ABS-CBN新闻网直播节目中介绍，中国和菲律宾关系改善使到访菲律宾的中国游客量增长。

据俄罗斯卫星通讯社报道，拉松表示，"两国关系正常化后来自中国的游客量一直在增长。现在相关领域可以平静地开展工作，因为政府在该领域明确落实相关政策并且公平地调控市场。"

他还指出，"特别看好菲律宾赌博业的发展前景。"

2016年菲律宾总统对北京进行了正式访问，此后中国取消了对中国公民前往菲律宾的限制。

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