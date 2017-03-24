吉林幼儿集体中毒 政府通报：鼠药系检测错误

（联合早报网讯）近日，吉林市船营区春芽中东幼儿园暴发集体腹泻事件，多名幼儿及幼儿园的工作人员出现低热、恶心、呕吐等症状。有家长带孩子到医院做血液毒物筛查时，检出疑似鼠药“溴敌隆”成分。23日凌晨，吉林市船营区政府通报，该幼儿园幼儿发生低热、恶心、呕吐等症状系当日食物中大肠菌群超标引起。患儿的毒物检测结果显示“溴敌隆”呈阳性系实验室检测错误。

据中国食品科技网报道，春芽中东幼儿园的集体上吐下泻暴发于3月9日。之后陆续有家长自行带孩子去吉林大学第一医院检查，在血液毒物筛查中，有孩子的结果显示为“溴敌隆”呈阳性，而“溴敌隆”是鼠药的成分。从家长晒出的检测报告统计，至少有13个孩子拿到了“溴敌隆”呈阳性的血液检测结果。

3月14日，市、区两级疾控中心检测结果显示，送检食物中有部分食物大肠菌群超标，当日食物中羊肉冬瓜汤和蔬菜粥大肠菌群超标，引起食源性疾病。

根据调查结论，吉林市食药监局船营分局对船营区春芽中东幼儿园依法作出查处决定：决定给予五万元罚款的行政处罚。同时，责令船营区春芽中东幼儿园立即进行整改。

由于有家长拿到了“溴敌隆”呈阳性的检测报告，3月18日，国家卫计委派出专家组到长春调查。化验检查结果，未检出“溴敌隆”成分。专家组认为之前“溴敌隆”阳性的检测结果，系吉林大学第一医院实验室检测错误所致。

但据媒体报道，仍有家长表示，他们无法相信政府的通报。截至目前，仍有多名孩子在住院治疗。

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