台党产会举行听证会 查国民党不动产

（联合早报网讯）台湾“不当党产处理委员会”今天就中国国民党取得国有房屋与基地并移转追征举行听证会，包括国民党取得不动产是否不当、应否向国民党追征价额等。

据中央社报道，党产会上午召开“国民党以转帐拨用等方式，取得国有房屋及其基地并已移转他人的追征案”听证会。

听证会争点主要有3点，包括总计458笔“国有特种房屋基地”是否为国民党以转帐拨用等方式取得的财产，并已移转他人（已移转第三人或已被政府征收）而无法返还予国家或地方自治团体？

其次，国民党以转帐拨用等方式取得国有特种房屋基地，是否为政党以违反政党本质或其他悖于民主法治原则方式取得的“不当取得财产”？党产会应否就已移转他人的“不当取得财产”向国民党追征价额，价额应如何计算等。

党产会报告表示，国民党依前国防最高委员会227次常务会议决议，取得部分原为日产的国有特种房地产，待民国41年清查后，各县市政府报送国民党接受政府转帐房屋为114栋，43年行政院核准日产房屋基地权转帐于国民党。

党产会表示，国民党以转帐拨用方式取得并已被移转给第三人土地共458笔、22万坪、新台币12.46亿元，以106年1月公告现值计算，约价值92亿元。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅