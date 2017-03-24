1-2月中国空气质量排名最差10城 河北占六席

（联合早报网讯）据中国环保部网站消息，环保部日前发布2017年1-2月和2月全国和京津冀等地空气质量状况。1-2月，74个城市中空气质量排名相对较差的后10位城市(从第74名到第65名)分别是：石家庄、邢台、邯郸、保定、乌鲁木齐、西安、太原、衡水、郑州和唐山市。2月空气质量排名后10位城市分别是：石家庄、保定、乌鲁木齐、邢台、邯郸、西安、唐山、太原、郑州和衡水市。

据中新网报道，环保部环境监测司司长刘志全介绍，1-2月，全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为64.6%，同比下降4.8个百分点。PM2.5浓度为71微克/立方米，同比上升12.7%；PM10浓度为108微克/立方米，同比上升8.0%。2月，平均优良天数比例为69.8%，同比下降2.6个百分点。PM2.5浓度为62微克/立方米，同比上升6.9%；PM10浓度为98微克/立方米，同比持平。

1-2月，74个城市中空气质量排名相对较好的前10位(从第1名到第10名)城市依次是：海口、舟山、拉萨、福州、深圳、惠州、丽水、昆明、厦门和台州市。2月，前10位城市依次是：海口、拉萨、深圳、惠州、福州、珠海、舟山、厦门、丽水和昆明市。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅