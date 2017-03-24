台P-3C反潜机实弹演练 吓阻大陆潜艇

（联合早报网讯）台湾空军P-3C反潜机机队将在今年7月全数到齐，并由台湾总统蔡英文主持成军典礼，据台军方高层官员今天透露，为了有效吓阻中国大陆潜艇，验证P-3C反潜机战力，空军已在日前进行P-3C反潜机包括反潜鱼雷、深水炸弹等的实弹射击（投掷）演练，模拟P-3C反潜机侦测到中国潜艇后，投掷反潜鱼雷及深水炸弹，以击退潜艇或是迫使中国潜艇上浮。

据自由时报报道，台湾向美国采购12架P-3C反潜机，第12架机将在今年7月交机返国，代表12架机全数到齐，P-3C反潜机机队也将成军，象征反潜机机队已具有完整战力。

高层官员今天说，过去不断有传言指称我国采购的P-3C反潜机无法挂弹，没有办法对中国潜艇产生吓阻及攻击效果，但这些都是不实的传言，“P-3C反潜机进行实弹射击演练，就是最好的澄清”。

P-3C反潜机机上有多个武器挂载点，机腹内也配置各式武器弹药空间，可挂载MK-46反潜鱼雷、鱼叉反舰导弹、MK-54深水炸弹等等。

官员透露，空军已在日前进行P-3C反潜机的各项实弹射击及投掷演练，模拟P-3C反潜机在台湾周边海域侦测到疑似大陆潜艇的活动踪迹，因此分别发射及投掷MK-46反潜鱼雷，以及MK-54深水炸弹等武器，对疑似大陆潜艇的水下目标进行攻击，实弹演练的成效相当令人满意。

官员表示，P-3C反潜机在兵力运用上，就是为了要降低大陆潜艇对台湾的威胁，以及维护台湾主要港口对外航运畅通为目的，配合海空兵力，构成绵密的作战体系，平时是于台湾周边海域实施区域及重点巡逻，对相关海域水面及水下目标进行监控及侦测，战时则依作战计划执行任务，确保国家安全。

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