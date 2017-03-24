曾荫权健康好转 狱中大部分时间阅读书写和祈祷

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权早前被裁定藉公职作出不当行为罪成，判囚20个月。面簿专页“Support Donald Tsang”今早上载一封由曾荫权太太曾鲍笑薇写的公开信，曾太指已经探访了曾荫权数次，丈夫的健康已经好转，狱中生活以阅读、书写和祈祷为主。

据香港明报报道，曾鲍笑薇在信中透露，她按赤柱监狱许可的探访次数，探访了丈夫曾荫权数次，现时曾荫权的咳嗽和哮喘正慢慢好转，不过仍需要服药及接受治疗。

她又表示曾荫权狱中大部分时间在阅读、书写和祈祷，亦对日后的法庭聆讯维持坚强的意志。她亦表示曾荫权收到很多朋友和支持者的慰问咭和信件，对丈夫而言是很大的慰藉与鼓励。

曾太在公开信中代丈夫向各位表示感谢，不过由于外寄的信件数量有限制，对未能一一回信感到抱歉，称会以祷告回谢。

她又表示曾荫权从最近读到的书藉中受到St. Vincent de Paul说的话而被启发和觉得感动，该说话是“内心抗拒却仍遵从天主旨意而行的一件事，远胜随心所欲而得的千万个成就”。

曾太亦提到曾荫权很期待在3月29日晚坚道大堂举行的特别弥撒，可以与各位“一起”祷告。她表示如果未能参与弥撒，也希望可以一起为曾荫权祈祷。

公开信中提到的特别弥撒由香港教区副主教陈志明主持，目的是为所有面对苦难的信徒祈祷，包括曾荫权。

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