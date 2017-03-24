全球50大领袖 马云第二蔡英文第八

（联合早报网讯）美国商业杂志《财星》（Fortune）公布全球前50大领袖排行，中国“阿里巴巴集团”主席马云名列第二、台湾总统蔡英文排在第八名。

据自由时报报道，《财星》指出，蔡英文在去年12月与特朗普通电话跃上国际头条，这也是自1979年以来美台领导人首次直接通话。

内容中还提到，有鉴于蔡英文支持独立的立场，在2016年总统大选结束后，北京便祭出旅游禁令，限制中国大陆游客到台湾旅游，但蔡英文将目标转向东南亚旅游市场，并推动经济改革与一例一休等措施。

排名第一的是美国职棒大联盟芝加哥小熊队总经理艾普斯顿（Theo Epstein），原因是艾普斯顿利用五年时间，替球队打造出冠军级阵容，让小熊能在睽违108年后再度夺下世界大赛冠军。

排名第二的为中国“阿里巴巴集团”主席马云，他成功打造出电子商务王国，其身价接近300亿美元，5年内在美国创造100万个就业机会，是首位能在国际舞台上被轻易辨识出来的中国企业家。

其他较为耳熟能详的还有第三名教宗方济各（Pope）、第十名德国总理默克尔（Angela Merkel）、第十一名NBA骑士队球星詹姆斯（LeBron James）、第十七名美联储主席耶伦（Janet Yellen）、第三十名特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）、第三十一名加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）。

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