中国足球队胜韩国队 球迷：感谢放鞭炮的...

（联合早报网讯）2018俄罗斯世界杯足球外围赛，昨天中国国家足球队对上韩国队，以1:0击退韩国队，不过却爆出有中国球迷在比赛的前一天晚上干扰对手球员休息。

据自由时报报道，韩国队所居住的饭店在长沙市凯宾斯基酒店的33楼，有网友在微博上爆料，在比赛前一天晚上，饭店附近有人放鞭炮放一整晚；也有住该饭店过夜的网友贴照透露，从半夜2点开始，每隔10分钟就有人放一次炮。

不少中国球迷在网路上贴文，称“感谢在凯宾斯基酒店敲锣打鼓和放鞭炮的长沙市民，以及在酒店示威的同志们辛苦了！韩国队估计一整天都没阖眼！”

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