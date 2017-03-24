中国今年底前将全面停止象牙及制品加工销售

（联合早报网讯）中国国家林业局24日公布了《分期分批停止商业性加工销售象牙及制品活动的定点加工单位和定点销售场所名录》，172个企业被要求分两批在规定期限内停止加工销售象牙及制品活动。今年底前，中国将全面停止象牙及制品的加工和销售。

据中新社报道，为加强对象的保护、打击象牙非法贸易，2016年12月，中国国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于有序停止商业性加工销售象牙及制品活动的通知》，要求2017年12月31日前全面停止商业性加工销售象牙及制品活动。

此次公布的名录包括172个象牙及制品定点加工及销售企业，根据“分期分批停止”的要求，其中67家须在3月31日前停止加工销售象牙及制品活动，并及时到工商行政管理部门申请办理变更、注销登记手续，其余105家企业须在12月31日前停止。届时，中国将全面停止象牙及制品的加工和销售。

在所列名录中，位于北京的加工或销售场所47家，广东25家，上海17家，江苏17家，福建16家，主要集中在一线城市和东部沿海省份。

官方要求，在停止商业性加工销售象牙及制品活动后，文化部门要引导象牙雕刻技艺传承人和相关从业者转型，鼓励象牙雕刻技艺名师到博物馆等机构从事相关艺术品修复工作，引导象牙雕刻技艺传承人用替代材料发展其他牙雕、骨雕等技艺。对于合法收藏的象牙及制品，禁止市场交易，但可在非销售性场所开展陈列、展览等活动。

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