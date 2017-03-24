中国男足“破韩”引发狂欢

（联合早报网讯）中国国家男子足球队星期四晚在湖南长沙1比0战胜韩国队，引发中国球迷和舆论狂欢。各路媒体纷纷以“破韩”、“赢了”等标题将这一消息放在醒目位置。

中共中央机关报《人民日报》官方微博在赛后点评称：“中国男足赢了！1：0，赢回的是一个球，赢得的却是13亿心。这样的比赛，拼出了血气，这样的胜利，赢的提气，这样的时刻，最是解气！”

环球网也发表文章说，在朝鲜半岛当前局势的大背景下，中韩足球长沙这场比赛，之所以备受关注，实际上已经远远超越了体育的概念，在很多中国人的心目中，这场比赛的意义已经上升到了民族感情的高度，事关民族荣誉、事关国家体面、事关民族尊严。

1978年以来，韩国足球队一直是中国队的“克星”。在前晚比赛前，中国足球队对韩国队的战绩是18负12平1胜，被嘲讽患有“恐韩症”。前晚也是中国队首次在重大国际赛事中击败韩国队。

出于安保考虑，前晚到长沙贺龙体育场现场观看中韩大战的中国球迷被限制在三万多人。球迷们穿着印有“战长沙”的主场球衣，助威声响彻夜空。比赛结束后，大批球迷高呼“我们赢了”，并打开手机电筒，载歌载舞。在长沙街头，许多球迷高举巨幅国旗游行庆祝。

韩联社报道，中国方面在比赛现场仅开放3万1000个席位，并部署至少一万多名警力维持秩序，令这场比赛增添不少额外紧张气氛。

据日本《产经新闻》赛后报道，中韩这场比赛在赛前已由体育层面上升到政治层面。因为，韩国政府坚持部署美国的萨德导弹防御系统，致使中韩关系跌至冰点。作为报复，北京此前已对韩国乐天集团在华企业进行了抵制，2017年春季赴韩旅游华人数量同时锐减。

报道说，星期四赛前播放中韩两国国歌时，韩国国歌被一片嘘声淹没。而比赛中，中国球迷在看台上除了打出“中国加油”的标语外，“打倒乐天”相关内容的横幅异常显眼。

《人民日报》高级记者汪大昭发表文章称，足球不是个纯粹娱乐的项目，它具有重要的社会意义。说街上的小孩踢着玩，那也许是娱乐，但在国家队层面上没有娱乐可言。文章说，双方在自己的国旗国歌面前，除了拼搏没有其他任何选择，更说不上享受比赛的乐趣，就是奋不顾身，“让祖国的荣誉在自己的脚底下有所体现”， 从这个意义上看，足球运动中的精神内涵给社会做了一个正面推广。

北京青年报则将中国队战胜韩国队称为“一场历史性胜利”。报道说，中国国家足球队“恐韩宿命终结，克韩时代开始！这种美好的画面，纷飞了我们的眼泪，唯美了祖国的大好河山”。

新华社也称中国足球迎来了久违的扬眉吐气，并引用中共开国领袖毛泽东的诗句“虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷”赞美中国队的胜利。

报道称赞中国队的意大利籍主教练里皮”罕见“，认为里皮上任刚满五个月，中国国足战斗力和气质似乎都发生了天翻地覆的改变。“在里皮治下，国脚们脚底不软了，气势上来了，久违的“恐韩症”在如此大赛氛围中，也被打破了。这一刻，高薪聘请的里皮团队没有让中国足球失望。”

中国队战胜韩国队后，一些搞笑的网络段子也在迅速传播，比如：“虽然韩国输了，但是他们赢得了生命。”“国足赢了？我是不是没睡醒啊？麻烦谁过来掐我一下!”

还有一个段子是：中国队虽战胜了韩国队，但国足乘坐的大巴仍被人围堵谩骂。中国足球队队长郑智委屈得快哭了：“过去输球被骂，今天赢了球还被骂！当国足运动员真不容易啊！” 教练里皮安慰他道： “别在意，那不是中国球迷，是中国彩迷…… ”（《联合早报》于泽远北京报道）

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