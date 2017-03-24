江苏省水利厅厅长李亚平将出任苏州市长

（联合早报网讯） 江苏省苏州市市长将进行人事变更。现任省水利厅厅长李亚平预计下周正式接替曲福田，出任苏州市长。

据《联合早报》了解，54岁的李亚平估计将会在下周正式到任苏州。截至昨天，江苏省水利厅官网上公开信息“领导之窗”显示，李亚平仍为厅长。

去年1月起担任苏州市长的曲福田，已于上周末赴泰州候任该市中共市委书记。

江苏省委组织部本周三（22日）发布干部任前公示，曲福田和淮安市委副书记兼市长惠建林，两人均拟任设区市市委书记。李亚平和南京市委常委、宣传部部长蔡丽新，两人均拟被推荐为设区市市长人选。上述干部任前公示至下周二（28日）截止。

据坊间传闻，惠建林预计担任镇江市委书记，蔡丽新则有望出任泰州市长。

公开简历显示，李亚平曾任江苏省镇江团市委副书记、市水利局副局长、市科技局局长，句容市市长、市委书记，镇江市副市长等职。

2007年12月，李亚平在河海大学水资源与水文专业获在职博士学位后，出任省水利厅副厅长。

他在2008年7月起任江苏省对口支援四川省绵竹市地震灾后恢复重建指挥部常务副总指挥、党委副书记、纪委书记，副厅长。2010年9月，李亚平被明确为正厅级干部。

2011年4月，他兼任中共江苏省水利工程建设局分党组书记，两年后任江苏省水利厅党组书记、厅长。（《联合早报》上海特派员顾功垒报道）

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