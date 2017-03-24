曾俊华造势大会 数千港人出席

（联合早报网讯）距离香港特首选举仅剩两天，候选人曾俊华今午巡游港岛多个地方做宣传，傍晚抵达中环爱丁堡广场举行造势大会。

根据香港01等报道，市民站满了整个广场及附近人行道，警方估计有3500人参加集会，曾俊华竞选办称，没有统计到场人数，但对大批巿民出席热烈支持表示感谢。

此前的香港特首选举中，候选人往往也都会举办造势大会，如上届特首选举中，候选人梁振英、唐英年就在湾仔会议展览中心举行造势大会，邀请政商界的知名人士到场，为其站台。

据报道，在曾俊华今晚的造势大会预定傍晚六点半开始，但过千名市民很早就到场等候，人群很快站满广场，向四周的街道蔓延。出席集会的市民亮起手机闪灯，将爱丁堡广场点缀成一片灯海。

警员在场维持秩序，拉起胶带防止市民走到马路上，现场秩序良好。

曾俊华晚上也通过面簿上载集会的演说辞，在当中有一段现场没有读出的内容中，曾俊华表示自己认识另一候选人林郑月娥多年，“她是一个好人”。他说，在选举期间，各个候选人为了争取选委支持，都会对其他候选人作出批评，这些都是很平常的事。“但我可以告诉大家，Carrie 是一个有心人，她和其他候选人一样，参选都是希望为香港贡献”。

曾俊华也呼吁尊重与自己不同的意见，表示无论什么情况，都不应该口出恶言，互相尊重是民主社会的基础。

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