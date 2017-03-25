河南金矿事故 已致八人死亡一人失联

（联合早报网讯）河南省灵宝市秦岭黄金矿业有限公司1160坑口处24日发生险情，目前已致8人死亡1人失联。

中国央视报道，从灵宝市委宣传部了解到，3月24日上午10点36分，灵宝市秦岭黄金矿业有限公司1160坑口处，发生险情，井下11名工人和6名企管人员失联。

3月24日21点50分，经再次排查，又发现一名值班巡逻人员失联，截至目前，被困的18人中，已有10人升井，其中1人因伤势严重遇难。其余9人生命体征稳定。井下被困8人中，1人失联，其余7人在搜救中发现已无生命体征，遇难总人数已达到8人。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅