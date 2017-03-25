梁振英质疑曾俊华有愿景无政策

（联合早报网讯）香港特首梁振英昨日离港前往海南出席博鳌亚洲论坛时指出，特首不应只有愿景，也要有具体理念及政策。他主动提到曾俊华提出六成人可住公屋的政纲，却没提时间表，就是说了算。他还质疑此次逾三百名泛民选委，表明将票全部“All-in”投给民望高的曾俊华，“五年前我民望是最高，为什么不把所有票‘All-in’全投给我？我想泛民选委应解释。”

香港星岛日报报道，梁振英以自己的经验，指特首不只是有良好的愿景便可以，他不点名针对曾俊华政纲中提到六成人住公营房屋，认为“如果你没有时间表的话，根本讲了等于没有讲。”

梁振英说，如果候选人在房屋这个问题上只是停留在一个最高的境界，停留在一个愿景的层次，他相信跟“过农历年时讲恭喜发财一样，讲完之后怎样？是否讲得多便等于袋里会有多点钱？”

梁振英认为选委投票时的要求也应该是这样，“不是只是说看某些民意调查，哪位候选人的民望高，所以票全给他。”他还提到上届特首选举，他的民望是最高的，“但泛民的选委也没有投票给我。所以这次三百位泛民的选委，如果说根据民意调查说哪位民望高，将所有的票“All-in”全给他，我应该指出五年前的情况绝对不是这样，五年前为什么不把所有的票“All-in”全投给我？我想泛民选委应该解释。”

民主党主席胡志伟则反驳梁振英用语言伪术管治香港，公民党主席梁家杰五年前曾发动投白票行动，他指泛民主派不是纯看民意才支持曾俊华。

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