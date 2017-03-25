台湾需要萨德？台防长：不能做无谓牺牲

（联合早报网讯）对于台湾是否需要萨德系统对抗大陆威胁，专家看法不同，有人主张需要，有人认为面对大陆多样威胁，防御弹道导弹的萨德未必有效。台国防部长冯世宽则多次公开反对台湾部署萨德系统。

台湾中央社报道，冯世宽认为，就整体国家安全来说，台湾最重要是自己防卫自己安全，不要涉入战争，两个大国战争一定有替代性，台湾不能在这种状况下做无谓牺牲，保卫自己国家、主权而战，绝对不是帮其他国家作战。

报道指，冯世宽反对的理由是从政治层面出发，而若就军事层面来看，台湾是否需要萨德系统，专家有不同看法。军情与航空网站主编施孝玮认为，理想状况下台湾是需要的，但美国的弹道导弹防御系统，对台湾不可能准备这么多。

施孝玮说，弹道导弹相对便宜，而防御导弹很贵，例如具有拦截防御效果的爱国者导弹一颗造价是东风弹道导弹的3倍，受攻击方拦截一颗弹道导弹成本是攻击方的6倍，如果以大陆目前对台布署1200颗导弹来说，至少要2400颗爱国者导弹去拦，远超过台湾的能量。

施孝玮说，国防不谈效益不效益的问题，而是防不防的住，以防御需求来讲台湾还是需要萨德系统，但实务上不太可行，因为太昂贵。

国家政策基金会高级助理研究员揭仲则认为，台湾目前没有部署萨德需求，第一是国防预算问题，萨德非常昂贵，部署萨德一个连8亿美元（约260亿台币），政府花费新台币1800亿买6套新的爱国者3型导弹系统并提升现有3套的性能，共9个连，每个连约6亿美元。

揭仲说，大陆的弹道导弹数量没有成长，目前是汰旧换新阶段，不过大陆越来越多巡弋导弹、长程火箭甚至还有攻击型无人机，萨德是用来抵御弹道导弹，如果国家很有钱、资源很多，要在已有爱国者三型导弹外再部署萨德可以，“但就不是这种状况”。

揭仲说，第一国家资源不足，第二大陆威胁多样，把资源都拿来应付弹道导弹就会影响其他防御能力，在国家资源有限状况下，不如把钱拿来改善战力保存效果会更好，巡弋导弹、弹道导弹和无人机都可以应付。

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