港府拒颁记协临时令 网媒无缘特首选战

（联合早报网讯）港府新闻处日前决定拒绝网媒于本周日“特首选战”进入点票中心传媒区采访，以及拒绝采用记协的全会员登记系统去识别合资格的记者。香港记者协会提请司法覆核及申请临时命令，昨日（24日）在高院紧急开庭，政府一方指记协不代表业界。林云浩法官批出司法覆核许可，但否决临时命令，同时批评传媒模式已有翻天覆地转变，但政府没有提出弹性措施，由于本案涉及公众利益，故不作任何讼费命令。

香港星岛日报报道，法官指法庭有权处理不合宪的决定，但不能指示政府做决策决定，但政府没有跟进申诉专员公署的建议，认为记协有理据提请司法覆核。法官指，电视台及电台受《广播条例》及《电讯条例》管制，传统纸媒及杂志都有《本地报刊注册条例》检视其身分，但网媒没有，在处理新闻自由时，要先清楚其新闻媒体身份。而当日将逾一千名记者采访，市民仍可藉其他渠道取得资讯，故不批准临时命令。

代表记协的名誉资深大律师陈文敏要求法庭批准记协旗下26名会员、来自十间网上媒体工作的记者进入传媒区采访。他们作为专业而经验丰富的记者，并非示威者，而且特首选举五年一次绝对关乎重大公众利益，其他公共机构如司法机关及警方也会回应网媒查询，此次申请符合时限性和急切性，而政府提出有关保安及场地问题，都有方法解决。

陈文敏认为，记协并非“临急抱佛脚”提出申请，早在一二年向当局反映但多次约见局长都失败，政府抱着“不检讨、不讨论”的态度回信表示研究政策中，记协仿佛收到空白回覆（blank reply）。而且申诉专员公署去年12月发表报告表示记协投诉成立，建议新闻处尽快检讨网媒政策、尽快开放“政府新闻处新闻发布系统”登入准则及检讨完成前，应弹性处理网媒之采访要求，尽可能满足其采访需要。若沿用旧政策，网媒会员只能与公众及支持者为一千个公众席“争凳仔”，且因选举台与公众席之间有新闻中心阻隔，故剥削网媒会员向参选人即场提问的黄金机会，更遑论现场直播及使用政府的器材。再者新闻中心当天早上7时开放，而先到先得的公众席在10时开放，选举则早在9时开始，这是损害网媒会员的采访自由。

代表政府的资深大律师杜淦堃认为，记协并不代表业界大部分新闻工作者，只有350名会员，也非香港唯一的记者组织，例如有约一千名会员的香港新闻工作者联会。而且“为何只有申请人的会员能进会场？由他们划线决定哪间网媒知名而给予‘入场券’？”。

港府一直研究网媒进入“政府新闻处新闻发布系统”的可行性，记协在申诉专员公布报告后未采取行动，却在选举前少于48小时才提出急切入禀，明显是延迟申请。而且在最后一刻才开放采访区予十间网媒，其他网媒也会陆续不满安排，对举办活动的一方不公平。保安问题上，政府无法全面知道申请人的到场采访记者名单，场地已为传媒设下360个座位，即使网媒在公众区也可以直视点票区及大台，没有资讯限制。

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