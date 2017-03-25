出席博鳌论坛 萧万长推台资比照陆资待遇

（联合早报网讯）以两岸共同市场基金会荣誉董事长身份出席“博鳌亚洲论坛”的台湾前副总统萧万长，24日晚与中国国务院副总理张高丽会面，张高丽重申“九二共识”、“反台独”，强调大陆会继续深化两岸经济合作；萧万长则告诉张高丽，台湾企业界普遍反映大陆各部门对推动两岸经济产业合作态度渐趋保守，强调两岸企业合作不应受短期政治因素影响。

台湾自由时报报道，张高丽在会谈中表示，大陆对台湾一贯立场政策就是“坚持一个中国原则的‘九二共识’政治基础”及“坚决反对台独分裂势力”。

面对张高丽的政治喊话，萧万长将重点放在两岸经贸议题。他表示，两岸企业合作及产业融合，应基于“两岸一家亲的理念”，推动台资企业比照内资企业待遇，为两岸企业合作注入新动能，体现“两岸共同体”的合作意愿。

张高丽指出，大陆还要继续推出各项措施深化两岸经济合作，制定一些新措施，让台湾民众到大陆就业、创业、学习、培训，“我们要维护两岸和平与稳定”。

萧万长则说，两岸企业合作不应受短期政治因素的影响，当前两岸关系出现波折，双方应更加重视民间合作关系，以最大的耐心与决心因应变局，以最大的诚心善待台商与人民，共同为两岸和平发展而努力。

昨晚陪同萧、高会面的人士有台湾前外交部长、两岸共同市场基金会最高顾问钱复、董事长詹火生，以及大陆国台办主任张志军、海协会长陈德铭等人。

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