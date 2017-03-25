陆客来台自由行止跌 台交通部长：春天来了？

（联合早报网讯）蔡英文政府上台后陆客来台持续锐减，虽然团客持续下滑、但自由行旅客在3月上旬下滑幅度略有减少。台湾交通部长贺陈旦24日说，陆客团客虽然持续在减少，但他更担心的是自由行旅客来台“春天怎么还没来？”他认为，过去陆客来台最被诟病的是团客行程过度集中、场域被限制，自由行来台后可纾解这项问题，也能有更多样性地选择，资讯发达后游客也会更勇敢、更愿意进入偏乡，盼过去的不愉快能慢慢淡化。

台湾联合报报道，贺陈旦指出，自由行来台人数从去年8月一路下滑，一直到去年11月初才停止下滑，当时停止的位置是比前一年同期减少35％，但这情形维持到1月，12月、1月停止不再下滑，回到比前一年少10％到20％，不过1月过后或许是因要准备过年、寒假等等，导致远行规划减少，最严重时下滑到比前一年少50％。不过他也说，从2月下旬后数据又有回升，最新一期数据比前一年仅减少29％。

贺陈旦坦言，虽然还是负数，但却是维持稳定的。他说，或许是3月份大陆还有些地方偏冷，台湾却已经是春天了，而且台湾也还是一个友善的社会，若能再有“行”的改善就更好了。他最近也在要求观光局提前改版官网，给来台旅客更友善的资讯与环境，他也说，希望去年发生不幸的事件后，彼此的不愉快能慢慢淡化。

贺陈旦前天也在“科技驱动之运输产业创新论坛”中指出，台湾过去都是用旅客成长或特定旅客成长数，当成观光旅游的成就及产值，但历经几次事故似乎已有些知道“好像不完全是这样”，转型时也要格外重视，即使是大陆的朋友来台，也应多以自由行方式体会台湾，“而不是将团客增加，当成我们的成就”。

贺陈旦也说，交通部应将心比心，当成是自己去海外旅游、自由行时，希望能看到什么？包含交通资讯、观光资讯，或是去参观具有观光潜力的文史工作地点、美食等，他也说，过去以为大陆团客消费力高、甚至比日本高，但这些都是过去对陆客购买行为引导所造成，包含台湾不出产的钻石、或是在东南亚采集的珊瑚，垫高价格、却不适当。

贺陈旦说，这三年来不只陆客，所有来台消费的旅客消费力都在下降，因为消费者越来越聪明、资讯也越来越方便透明，让消费者愿意花更多时间选择便宜的班机、旅馆，买东西也会计较，因此要让消费者做得不是一次消费，而是两次、三次，留住他们，让他们体验别的地方所没有的事情，寻找最自在的旅游环境。

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