昆明铁路回应奥凯电缆中标昆铁项目:正全面排查

（联合早报网讯）西安地铁问题电缆事件近日持续发酵。陕西奥凯公司与其生产的问题电缆被一层层“扒皮”，被查出其所牵扯的不仅是西安地铁，该公司的中标项目还波及北京、大连和昆明等地。有资料显示，昆明的中标项目是昆明铁路枢纽扩能改造工程。昆明铁路局方面指，正对铁路在建工程项目中施工单位采用奥凯电缆的情况进行全面排查。

据昆明信息港网站消息， 有资料显示，在奥凯公司中标项目中有这样一项：2014年12月25日，陕西奥凯电缆公司与中铁一局集团电务工程有限公司，就昆明铁路枢纽扩能改造工程，签订了价款为269.68万元（人民币）的合同，陕西奥凯电缆公司负责为该工程提供低压力电缆。

昆明铁路枢纽扩能改造工程是云南省规划建设的“八出省、五出境”铁路的重要节点，也是云南铁路网的“心脏”。2009年开工建设的昆明铁路枢纽扩能改造工程全长89.9公里，西起成昆线温泉站，东至昆明东站，南至昆玉线昆阳站，连接沪昆线、南昆线，与云桂铁路、沪昆客专、昆明南客运站相连。

昆明铁路局宣传负责人对此表示，“昆铁目前正在了解相关情况”。昆明铁路局指，针对近日曝光的“奥凯问题电缆”一事，铁路部门高度重视，迅速组织专门力量，对铁路在建工程项目中施工单位采用奥凯电缆的情况进行全面排查。目前，有关铁路企业已对宝兰、西成、渝黔、兰渝等铁路项目所有奥凯公司提供的电缆，全部实施更换。

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