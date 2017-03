美国再因伊朗导弹问题制裁中国公司和个人

(联合早报网讯)当地时间3月24日下午,美国国务院发表声明,称已决定对违反禁令向伊朗、朝鲜和叙利亚出售大规模杀伤性武器相关设备与技术的11个单位和个人实施制裁,其中包括六家中国公司和三名中国公民。这是特朗普上任以来美国对中国公司和个人的第二轮制裁。

中青在线报道,声明称,3月21日,根据《伊朗、朝鲜和叙利亚防扩散法》,美国对10个国家的30个公司与个人进行制裁。并称,这些制裁不是针对这些国家或其政府的,而是反映了美国政府对防扩散和促进全球稳定与安全的持久承诺。

美国制裁的这六家中国公司为:北京中科华正电气有限公司(Being Zhenghua Electric Co. Ltd)、大连政华贸易有限公司(Dalian Zenghua Maoyi Youxian Gongsi)、宁波新世纪进出口有限公司(Ningbo New Centuray Import and Export Company Limited)、深圳亚泰达科技有限公司(Shenzhen Yataida High-tech Company Ltd)、中国科技碳石墨制造总公司(大连)(Sinotech (Dalian) Carbon and Graphic Corporation SCGC)和天升科技有限公司(Sky Rise Techonology Corporation Limited )。3名中国公民为:杰克·秦 Jack Qin(秦献华)、杰克·王 Jack Wang (王伟)和卡尔·李 Karl Lee(李方伟)。另有两家被制裁的公司分别属于朝鲜和阿联酉。

声明称,美国有“确切的证据”认为这些公司和个人向伊朗、朝鲜或叙利亚提供或从这些国家获取多边出口控制名单及美国本国控制名单中的物资、服务、技术等其他可能帮助发展大规模杀伤性武器和导弹扩散的部件。

声明还称,制裁从2017年3月21日开始生效,有效期为两年。内容包括:美国政府机构不得和上述单位、个人发生任何关系;不得向这些单位和个人提供任何项目以及签署合同;不得向这些单位和个人出售任何军火;不向这些单位和个人发放任何新的商业许可和执照,已经发放的执照予以吊销。

上月初,特朗普政府首次因伊朗发展导弹问题发难。2月3日,美国财政部宣布了上任后对伊朗的首波制裁,其中就包括宁波新世纪进出口有限公司等两家中国公司和三名中国公民。其时,这两家中国公司的负责人均表示只出口正常货物,中国外交部也向美国提出了交涉。外交部发言人陆慷称,已经注意到有关公司的表态,中方一向反对任何单边制裁,动辄实施单边制裁的做法,特别是如果损害了第三方的利益,无助于增进有关各方之间的互信,也无助于有关各方共同解决一些国际问题的合作。

