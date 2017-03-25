上海网红面包店八名被控制当事人四人被刑拘四人取保候审

（联合早报网讯）上海网红面包店Farine涉嫌使用过期面粉一事持续发酵。此前，上海市公安局闵行分局已对法欣食品（上海）有限公司的八名该面包店的八名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

澎湃新闻报道，3月25日从上海市食药监局获悉，最新消息显示，八名犯罪嫌疑人中的四人实施刑事拘留，四人取保候审。

上海公安部门和食品安全监管部门强调，涉案企业的法定代表人弗兰克·路易斯（Franck，Louis PECOL）必须尽快到案，依法承担食品安全主体责任，配合办案部门调查此案。

根据办案部门深入调查掌握的线索，上海闵行区市场监管局会同公安部门在闵行区纪鹤路该企业外租仓库内又查获10个品种12个批次2366包（每包25公斤）过期进口面粉。

3月24日深夜，Farine面包店通过官方微信公众号发布了一份声明，声明承认，“因为闵行中央厨房启用的延迟，导致部分面粉库存已经过期数月。我们的确使用了其中一小部分过期面粉。”

上海市食药监局长阎祖强透露，目前，已部署上海各区生产企业加强自查。3月20日《上海市食品安全条例》实施以来，上海各区都在加强检查，目前已出动3000余人次检查。

据悉，上海闵行区市场监管局已对法欣食品（上海）有限公司涉嫌使用过期面粉生产食品案启动对内部“吹哨人”实施奖励的程序。

上海市食品安全各监管部门表示，将严格落实中央对食品安全“四个最严”的要求，不管是涉及哪家企业，不管是案情牵涉到谁，只要违反食品安全法律法规，必将一查到底，予以严惩。

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