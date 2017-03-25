胡国兴称若不足180票落选会失望：怀疑是否被利用

（联合早报网讯）香港特首候选人胡国兴接受有线电视专访时称，若自己在明天投票日取得不足180票，他会感到失望，质疑是否被民主派选委利用。

香港明报网报道，胡国兴表示，即使有民望，但政纲完全不合意，“你（民主派）都投他一票，你将来自食其果，因为他没有答应你诉求”。对于民主派明言投票予曾俊华，是希望“对抗西环”，胡国兴指自己的政纲在政改部分有时间表及路线图，但“（曾俊华）跟都不肯跟，为何这样的人你觉得他会有能力对抗西环”，认为这些只是幻想。

他也不明白为何民主派不相信他也有建制派支持，“暗地里有很多人说支持我”。

胡国兴表示，若初衷是民主，但现在却因“策略性”而不执行民主派所追求的愿景，“不如不要叫民主派，不如叫策略派”，认为实情很悲哀。

他还说，若明日低票落选，反映出“人心叵测”，质疑是否被利用，“如果我是他们（民主派）其中一只棋子，应该早些告诉我”，坦言若得票少于180票，会感到很失望。

对于此次选举，胡国兴认为中央只是关心，因没有充分证据指出中央干预，故不能说此次选举不公道。他表示一直有保持与中央沟通，提名期后都有见面，给他的信息是继续竞选，不会阻止他，但他没有透露是哪个层级的官员。

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