金立群：亚投行今年还会新增15个成员

（联合早报网讯）亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群在2017年博鳌亚洲论坛上表示，今年还会有15个成员加入亚投行，亚投行的成员总数将达到85个到90个之间。

澎湃新闻报道，目前亚投行除了57个创始成员之外，于3月23日宣布批准中国香港在内的13个新成员加入，目前成员总数达到70个。

金立群表示，亚投行的共同愿景就是促进连通性，铺砌一条共同的道路，共享成果，“有人似乎不喜欢，似乎有人在全球经济中受损，这点我想强调的是全球化经济中并没有输家，尽管受益的程度不同。在一个国家内部，会有一些工人失去工作，需要通过政府的宏观政策调整来帮助他们，抱怨并不会为任何人带来好处。”

金立群表示，“全球化的经济有人会说我不喜欢，我不知道大家是不喜欢‘全球化’的这个词，还是憎恨全球化的一个事实，如果不喜欢‘全球化’的这个词我们可以换一个，但是如果恨全球化的事实，你束手无策，因为这是一个趋势。”

此外，金立群表示，亚投行的工作不是“在某一个国家投一点钱，建建铁路、建建电厂”，而是所有的基础设施项目能够得到协调，人民能在这样的投资中受益而不是受损。

金立群另指出，全球化当中要想受益必须做到一些调整，必须做出改革，必须进行改进，国内的政策必须得跟上。

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