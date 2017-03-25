梁振英：泛民支持中央不支持的人

（联合早报网讯）香港特首选举将于明天（26日）举行。特首梁振英表示，香港特首需要中央授权，而非民意授权，故此须选出中方高度信任的人，他还直指“泛民支持中央不支持的人”。

香港明报网报道，正在海南出席博鳌亚洲论坛的梁振英见记者时，被问到若最终不是高民意的候选人当选对施政有何影响，梁振英表示，本届选举与之前三次不同，泛民完全没有协调派出参选人，而300多名泛民选委中，也陆续公布支持某一位“非传统泛民代表”参选。

梁振英表示，香港与其他城市不同，选举产生的政府领导人的权力远高于其他地方政府，因是中央授权，故除了民意外，中方要高度信任这个人选。他称，若中央政府对行政长官有不信任，香港不能高度自治，呼吁大家考虑。

被问到三名候选人中，是否有人不获中央信任，梁振英称，“中央在信任问题上已讲得好清楚”。他回应社会撕裂问题时更称，“泛民不支持中央任命或支持的行政长官”。

其后被追问是否暗示中央支持的人是林郑月娥，梁振英没有正面回应，只说，泛民选委初时的口号“ABC”是指“Anyone But CY”，但到林郑月娥宣布参选，则集中火力攻击她。

梁振英说，有一个问题感到奇怪，以往行政长官选举，泛民都有协调派出参选人，但这次则没有，到曾俊华参选，“泛民基本上一面倒支持(曾)”，故考虑这方面问题后，就知道“造势及民望是怎样一回事”。

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