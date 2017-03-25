张高丽出席博鳌论坛开幕式并发表主旨演讲

（联合早报网讯）中共中央政治局常委、中国国务院副总理张高丽今天（25日）在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2017年年会开幕式，并发表题为《携手推进经济全球化共同开创亚洲和世界美好未来》的主旨演讲。来自50个国家和地区的1700多位政界、工商界代表和智库学者参加开幕式。

据中新社报道，张高丽在演讲中说，今年1月，习近平主席在达沃斯世界经济论坛年会上发表重要演讲，对经济全球化问题进行了深刻阐述，为应对当前世界经济面临的困难和挑战、推动人类社会走向繁荣和进步指明了方向。

他说，亚洲国家积极参与经济全球化，实现自身跨越式发展，创造了亚洲奇迹；推动世界经济增长，提供了亚洲机遇；走出一条亚洲特色的现代化道路，积累了亚洲经验。要牢牢把握世界大势，顺应时代潮流，总结亚洲经验，弘扬亚洲智慧，携手推动经济全球化与自由贸易，共同打造亚洲和人类命运共同体。

张高丽强调，要共同坚持和平发展，树立和践行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护和平稳定的发展环境。要大力促进创新发展，按照二十国集团领导人杭州峰会重要共识，向创新要动力、向改革要活力，建设创新型世界经济。

他还说，要携手引领开放发展，推动建设利益共享的价值链和利益融合的大市场，构建面向全球的经济合作和自由贸易网络。要积极践行共享发展，推动经济全球化更具包容性、普惠性，促进全球范围平衡发展。要努力推动公正发展、推动全球经济治理体系变革，为全球经济增长提供有力保障。

张高丽表示，今年将召开党的十九大，也是中国实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。“我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定。”

张高丽指出，中国坚定不移实施对外开放战略，将进一步放宽外商投资准入，在资质许可、标准制定、政府采购、享受《中国制造2025》政策等方面对内外资企业一视同仁，全面实施清单管理制度，切实保护投资者合法权益，让中国市场更加透明、更加规范、更有吸引力。

他说，中国愿同包括亚洲国家在内的世界各国一道努力，为人类和平与发展事业作出新贡献。今年5月，中国将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛，共商合作大计，共建合作平台，共享合作成果，让“一带一路”建设更好造福各国人民。

开幕式上，马达加斯加总统埃里、密克罗尼西亚联邦总统克里斯琴、尼泊尔总理普拉昌达、阿富汗议会长老院主席穆斯利姆亚尔、缅甸副总统吴敏瑞先后致辞。

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